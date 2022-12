Ricercato per aver rubato una bottiglia di vodka, pizzaiolo in carcere

TRIESTE - Era ricercato per aver rubato una bottiglia di vodka dagli scaffali di un supermercato di Mantova. L'uomo, un 41enne di nazionalità romena di professione pizzaiolo, è stato arrestato dai carabinieri di Aurisina che l'hanno sorpreso a bordo di un pullman di linea diretto in Francia. Era stato denunciato per il furto nel 2021 e le autorità italiane lo stavano cercando. Dopo l'arresto è stato portato al carcere del Coroneo di Trieste dove sconterà la pena di cinque mesi e 10 giorni di reclusione.