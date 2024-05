Arrestato quarto passeur, sempre ucraino

TRIESTE - Salgono a 4 gli arresti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina effettuati dalla Polizia Locale di Trieste negli ultimi dieci giorni. L'ultimo episodio, in ordine di tempo è accaduto venerdì scorso, 24 maggio, nel tardo pomeriggio, quando il nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale, dopo un breve pedinamento, ha intercettato sull'Altipiano un veicolo con targa polacca, probabilmente proveniente dalla Slovenia. Nell'auto una famiglia di etnia curda, i genitori con tre figli di cui due minorenni senza documenti validi. Gli agenti sono riusciti a fermare a fermare il veicolo polacco in condizioni di sicurezza e senza creare pericolo nonostante i numerosi passanti. Il presunto passeur, S.Y le iniziali, di 60 anni, ucraino, è stato immediatamente arrestato e condotto al Coroneo su disposizione del Pubblico Ministero di turno, dott.ssa Riolino. La famiglia curda era in buone condizioni; dopo l'identificazione ha presentato richiesta di protezione internazionale.