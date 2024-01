Arrestato per rapina, poi viola i domiciliari: 28enne in carcere

TRIESTE - "Beccato" dopo essersi intrufolato all'interno di un'auto viene arrestato per rapina, poi viene trovato fuori casa in violazione degli arresti domiciliari. Viene così portato in carcere dalla polizia. L'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip su richiesta del pubblico ministero, è stata eseguita il 17 gennaio a carico di un cittadino iracheno di 28 anni con iniziali A.A.Q.A. E' indagato per il delitto di rapina impropria.

I fatti

Il 30 dicembre scorso il proprietario di un’auto Audi Q2, mentre recuperava l'auto parcheggiata in via dei Vigneti, ha sorpreso un uomo seduto sul sedile anteriore lato passeggero. Quest’ultimo si è precipitato fuori dalla vettura tentando di fuggire, portando via alcuni oggetti del proprietario tra i quali un giubbotto, un berretto, delle cuffiette e un profumo. Il derubato ha inseguito e affrontato il ladro che, per riuscire ha scappare, lo ha colpito violentemente.

E' iniziata un colluttazione, interrotta grazie all'intervento di un passante che ha aiutato la persona offesa a trattenere l'uomo fino all’arrivo della volante. Nel frattempo, infatti, alcuni passanti avevano chiamato la sala operativa della questura. Gli operatori della volante, dopo aver ricostruito i fatti, hanno arrestato A.A.Q.A. che è stato portato in carcere e poi posto ai domiciliari.

In data 9 gennaio, durante un controllo, l’indagato non è stato trovato a casa, e in seguito ha dichiarato di essere andato a comprare le sigarette. Così il Pm ha chiesto al Gip la custodia in carcere. A.A.Q.A. è stato quindi condotto dal personale del commissariato di San Sabba al Coroneo in attesa di processo.