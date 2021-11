Arrestato dopo sette anni un ricercato con dieci “alias”: era un rapinatore seriale

I Carabinieri del Radiomobile di Aurisina, nel corso di un servizio di retrovalico svolto nei pressi di Fernetti, hanno arrestato un 55enne montenegrino destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Milano.

Era uno dei componenti di una banda specializzata in “spaccate” in danno di profumerie, tabaccherie e negozi di abbigliamento, che tra il 2009 e il 2014 ha messo a segno numerosi furti in tutto il Nord Italia, specialmente in Lombardia e Veneto.

Nonostante i ben 10 alias , i Carabinieri sono riusciti a identificarlo compiutamente e ad eseguire il provvedimento.

Dovrà scontare una condanna a 1 anno di reclusione e alla multa di 3.600 euro.