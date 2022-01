Arresti per droga: le reazioni della politica

Dopo l'operazione antidroga portata a compimento dalla polizia locale, intervengono gli esponenti della politica regionale e triestina. L'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, spiega che la protagonista di questa operazione coordinata dalla Procura della Repubblica, "è parte integrante e poi indispensabile del nostro sistema di sicurezza. Mentre mi congratulo con il Nucleo di Polizia giudiziaria della Polizia locale per aver neutralizzato una pericolosa rete di spaccio - ha rilevato l'assessore -, auspico che questo nuovo ruolo dei nostri agenti venga percepito chiaramente a Roma, dove manca da troppo tempo una norma quadro che equipari a tutti gli effetti la Polizia locale alle Forze dell'ordine statali. Per parte sua la Regione, anche con il conforto dei brillanti risultati conseguiti, continuerà a sostenere e a potenziare per mezzo della legge 5 del 2021 le attività specialistiche della Polizia locale".

Così affermano in una nota congiunta i consiglieri regionali Danilo Slokar, Giuseppe Ghersinich e Antonio Lippolis (Lega): "Tolleranza zero nei confronti del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Trieste non è, e non sarà mai, una città dove compiere attività criminali e restare impuniti". "Ringraziamo le donne e gli uomini in divisa - continuano gli esponenti del Carroccio - per il grande impegno profuso nel combattere la criminalità. Le nostre Istituzioni non possono e non devono cedere di un millimetro davanti alla criminalità e al degrado".

Il consigliere comunale di Trieste Luca Salvati (Pd) fa riferimento, oltre che all'operazione della Polizia locale, anche al sequestro di 30 tonnellate di tabacchi di contrabbando nello scalo giuliano da parte della guardia di Finanza: “La criminalità deve essere contrastata su tutti i fronti e vanno ringraziate le forze dell’ordine che hanno messo a segno due operazioni importanti contro droga e contrabbando tra il Carso e il porto di Trieste. Vanno riconosciuti i meriti della polizia locale ma è saggio tenere distinti i ruoli propri della Polizia di Stato o della Guardia di Finanza ed evitare di forzare per avere competenze che realizzerebbero solo un doppione: la polizia locale ha già molte incombenze di carattere civico e sono quelle che andrebbero rafforzate, ad esempio la vigilanza sulle misure di sicurezza sul lavoro”.