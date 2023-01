Ubriaco, resiste ai poliziotti e li aggredisce: arrestato 20enne

Un cittadino italiano di 20 anni, residente a Trieste, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. E' successo nella notte del 15 gennaio in piazza Venezia.

I fatti

L'equipaggio della Squadra Volante è intervenuta in piazza Venezia dopo la segnalazione di una lite. Una volta giunta sul posto ha notato un uomo palesemente ubriaco che tentava di entrare in un locale della zona spintonando l'addetto alla sorveglianza. Avvicinato dagli agenti l’uomo ha iniziato ad oltraggiare e minacciare gli operatori mettendo in atto una forte resistenza al fine di evitare l’identificazione e tentando di allontanarsi. Da un controllo sul posto è stato anche rinvenuto nelle tasche del suo giubbotto un coltello a serramanico.

Sentiti come testimoni i dipendenti del locale, gli agenti hanno appreso che l’uomo era noto al personale di sorveglianza e che in altre occasioni aveva già perpetrato comportamenti simili. Fatto salire sulla Volante, nonostante la continua resistenza ed i calci alla portiera della vettura per tentare di uscire, il soggetto è stato accompagnato presso gli uffici della caserma Duchessa d’Aosta dove, oltre ad essere stato tratto in arresto per il reato di resistenza, è stato indagato anche per i reati di porto abusivo di oggetti atti ad offendere, rifiuto di fornire le proprie generalità ed oltraggio a pubblico ufficiale.