Arresto cardiaco in strada, 70enne rianimato sul posto e trasportato a Cattinara

TRIESTE - Un uomo di circa 70 anni di età è stato soccorso questo pomeriggio dagli operatori sanitari del 118 dopo essere stato colpito da un malore al quale è seguito un arresto cardiocircolatorio. È successo in prossimità di un market tipo Brico, lungo la viabilità di Strada della Rosandra. Attivati da Sores, sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno avviato immediatamente le manovre salvavita, grazie alle quali il cuore ha ripreso a battere. L'uomo è stato quindi trasportato all'ospedale di Cattinara in codice rosso. I sanitari del 118 hanno attivato la procedura Ecmo, per l'ossigenazione degli organi extra corporea.