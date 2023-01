Grave malore a Duino Aurisina: donna 75enne muore per strada

Si accascia a terra per strada per un grave malore e muore nonostante le manovre di soccorso. E' accaduto nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 gennaio, davanti alla caserma dei Carabinieri di Aurisina a una donna di 75 anni del posto. I primi a intervenire sono stati proprio i militari dell'arma, che hanno tentato di rianimare la signora, guidati al telefono dagli infermieri della Sores. Sono poi arrivati sul posto gli operatori del 118, con l'ambulanza da Santa Croce e l'automedica da Opicina, che hanno trovato la donna in arresto cardiocircolatorio. Per quasi un'ora i sanitari hanno tentato di rianimarla ma alla fine hanno dovuto constatare il decesso.