Arresto cardiaco in Carso, 54enne rianimato e trasportato a Cattinara in codice rosso

TRIESTE - Un uomo di 54 anni è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118, per un grave malore al quale è seguito un arresto cardiocircolatorio. È successo questo pomeriggio, in Carso. Le persone che lo hanno visto perdere i sensi hanno subito chiamato i soccorsi. I sanitari, giunti sul posto con ambulanza e automedica, hanno avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Il cuore dell'uomo ha ripreso a battere. Il 54enne è stato quindi trasportato all'ospedale di Cattinara in codice rosso.