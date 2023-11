Arresto cardiaco in un impianto sportivo, la catena dei soccorsi lo salva

TRIESTE - E' stato portato direttamente in sala operatoria il cinquantottenne triestino che nella tarda serata di ieri 23 novembre, presso la palestra sita al civico 267 di strada per Longera (dove ha sede la cooperativa Lonjer-Katinara), ha accusato un malore seguito poi da un arresto cardiaco. Prima dell'intervento dei sanitari del 118 (che hanno prestato le cure del caso e trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale di Cattinara), si è rivelata fondamentale la presenza del defibrillatore, del suo utilizzo e le indicazioni fornite al telefono dalla centrale operativa di Palmanova. Contrariamente a quanto avvenuto invece nel campo di San Luigi (dove non è stato utilizzato il defibrillatore, con i sanitari che hanno trasportato Francesco Cafagna a Cattinara in condizioni di salute ormai compromesse), le persone presenti sulla scena hanno utilizzato immediatamente il Dae, tanto che all'arrivo dell'automedica e dell'ambulanza del 118 l'uomo era sveglio e cosciente. In questo caso una infermiera della sala operativa del Numero unico per le emergenze ha guidato le persone nelle manovre di rianimazione cardiopolmonare. L'uomo è stato quindi portato direttamente in sala operatoria. Non dovrebbe essere in pericolo di vita.