Arresto cardiaco in strada, 88enne in gravissime condizioni

TRIESTE - Sono gravissime le condizioni di un 88enne colto da malore in strada. Il fatto si è verificato intorno alle 18:30 di oggi, in via San Giorgio, dove l'uomo ha accusato un arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118. L'88enne è stato rianimato sul posto e trasportato a Cattinara in codice rosso. Sul posto anche la polizia locale e la polizia di Stato per gestire il traffico.