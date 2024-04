Arresto cardiaco mentre lavora nei campi, morto un triestino sessantrenne, è giallo sui soccorsi

TRIESTE - Morto, nel pomeriggio di oggi, nella sua abitazione sita in via Santa Maria Maddalena Inferiore, per arresto cardiaco, un triestino di 63 anni, affetto da cardiopatia cronica e diabete. In base a quanto comunicato da Sores la moglie dell'uomo ha chiamato la centrale operativa alle 14.15 e ha comunicato che il marito era stato colto da malore mentre lavorava in campagna. L’uomo era cosciente e rispondeva lucidamente alle domande. La moglie ha detto inoltre che il marito per riprendersi si era disteso su di uno sdraio tenendo le gambe alte per facilitare la circolazione. Sempre a quanto comunicato da Sores la signora al telefono non ha saputo dare all’operatore la localizzazione precisa ma, proponendosi di cercare un punto di riferimento, ha dichiarato di trovarsi dietro al capannone di un’attività artigianale presente in zona. Ha inoltre aggiunto che per facilitare l’individuazione del luogo si sarebbe posizionata in strada davanti al cancello di questa attività. L’operatore Sores nel frattempo aveva allertato le ambulanze classificando l’intervento in codice rosso. Ha, inoltre, chiesto alla signora di richiamare qualora ci fossero state evoluzioni nella situazione. Sores ha voluto puntualizzare che oggi, nell’orario interessato dalla chiamata, la centrale Sores stava gestendo, su Trieste, 12 interventi con altri 6 interventi in attesa. Intanto la situazione si è aggravata: alle 14.32 la signora ha richiamato la centrale Sores dichiarando che il marito non rispondeva più e che sembrava non respirare. L’operatore Sores ha chiesto ai presenti sul luogo di intervenire con le manovre guidate di rianimazione, ricevendo, così la nota di Sores, un diniego. Intanto mentre il primo operatore Sores continuava a prestare assistenza cercando di far intervenire i presenti con le manovre guidate di rianimazione, un secondo operatore Sores è riuscito a far liberare un’automedica e un’ambulanza che sono intervenute in codice rosso. L’automedica è partita alle 14.29 ed è arrivata sul posto alle ore 14.38, mentre l’ambulanza, liberatasi da un precedente intervento è partita alle 14.36 da via Forti ed arrivata sul posto alle ore 14.39. All’arrivo dei mezzi di soccorso gli operatori hanno effettuato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, che purtroppo non hanno avuto esito, e il personale sanitario ha potuto solo constatare il decesso dell'uomo.