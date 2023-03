Si accascia a terra in farmacia: 80enne in arresto cardiaco a Monfalcone

Si accascia a terra in farmacia per un malore, a cui segue un arresto circolatorio. E' successo stamattina a un uomo di 68 anni in una farmacia di Monfalcone. Le persone che si trovavano con lui in quel momento hanno chiamato il Nue 112 e la centrale operativa Sores ha guidato al telefono gli astanti nell'eseguire le prime manovre di rianimazione cardiopolmonare. È intervenuto anche un medico del Pronto Soccorso di Monfalcone che era smontato poco prima. Il cuore dell'uomo ha ripreso a battere. Sul posto è arrivato il personale del 118 su un'ambulanza Als (mezzo di soccorso avanzato con infermiere a bordo), e gli infermieri hanno continuato la rianimazione. L'uomo è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale di Monfalcone per una prima valutazione.