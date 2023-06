Arresto cardiaco in strada, morto cinquantenne

TRIESTE - E' morto all'ospedale di Cattinara A.D.I., cittadino romeno del 1970 che questa mattina è rimasto vittima di un arresto cardiaco mentre si trovava in via D'Alviano. L'uomo è stato notato privo di sensi a bordo strada intorno alle 5 del mattino. Sul posto, inviate dalla centrale operativa della Sores, sono giunte una automedica e una ambulanza del 118, oltre alle forze dell'ordine. I sanitari hanno iniziato da subito le manovre salvavita, con la rianimazione che è andata avanti sino all'arrivo al nosocomio giuliano. Il cuore non ha ripreso a battere e i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.