Arresto cardiaco durante la partita di calcio: 25enne a Cattinara

MORARO (GO) - Un arresto cardiaco durante una partita di calcio, poi la rianimazione e il trasporto d'urgenza a Cattinara: è successo a un 25enne nel campo sportivo di Moraro, in provincia di Gorizia, intorno alle 20 di ieri, venerdì 14 giugno. Lo rende noto la centrale operativa Sores. A prestare i primi soccorsi sono stati i compagni del ragazzo, che hanno eseguito le manovre con l'aiuto dell'infermiera della Sores al telefono, impiegando anche il defibrillatore. Sono quindi intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica e hanno continuato la rianimazione cardiopolmonare. Dopo pochi minuti il cuore ha ripreso a battere e il giovane è stato intubato e portato all'ospedale di Cattinara in codice rosso. Notizia in aggiornamento.