Rianimata per quasi un'ora dopo l'arresto cardiaco, la giovane di 19 anni è viva e sta meglio

TRIESTE - E' viva, sta meglio ed è tornata a casa sua. Dovrà ringraziare il 118 la giovane di 19 anni che la scorsa settimana era stata trovata in arresto cardiaco all'interno di un appartamento di via Giovan Battista Pergolesi, nel rione di Poggi. I sanitari, data anche la giovane età, non si erano arresi e avevano continuato a praticare le manovre di rianimazione per circa 45 minuti, fino a quando il cuore aveva ripreso a battere. Da lì la corsa al pronto soccorso di Cattinara dove era arrivata in gravi condizioni, proprio a causa dell'arresto cardiaco. Una volta giunta in ospedale, la giovane era stata ricoverata nel reparto di Terapia intensiva.

I dubbi e i sospetti

L'intervento aveva nutrito fin da subito alcuni sospetti, sia nel 118 che tra le forze dell'ordine. Sul posto, oltre i sanitari, era giunta anche la Squadra mobile della questura di Trieste. Dalle analisi svolte in ospedale erano emerse tracce di cocaina e metadone, dato quest'ultimo che aveva fatto pensare ad una possibile overdose da stupefacenti. Nei giorni immediatamente seguenti anche l'Azienda sanitaria era corsa ai ripari, con una riunione urgente presieduta dalla direttrice del Dipartimento delle dipendenze. In agenda i troppi malori sospetti tra i giovani. "Da un po' di tempo a questa parte - così una fonte di TriestePrima - a Trieste gira una partita di coca non buona". A maggio, sempre nello stesso rione, una giovane di 20 anni era stata trovata morta all'interno del suo appartamento. In quell'occasione, il referto del decesso era stato implacabile: overdose.