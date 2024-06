Trovato in auto in arresto cardiaco, anziano morto a Cattinara

TRIESTE - E' morto all'ospedale di Cattinara l'uomo di circa 80 anni che questa mattina è stato trovato, all'interno di una autovettura in via dell'Eremo, in arresto cardiaco. A trovarlo dentro la macchina sono state alcune persone presenti sul posto che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sulla scena sono quindi giunti i sanitari del 118 che l'hanno rianimato, caricato sull'ambulanza per trasportarlo al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara. Le sue condizioni sono apparse disperate fin da subito. E' morto poco dopo.