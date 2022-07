Dopo la rissa in Barriera

Una volta sottoposta a controllo, la giovane ha iniziato a mostrare segni di agitazione. Nella borsetta vengono quindi ritrovati più di 10 grammi di cocaina "appena acquistati". A quel punto si è resa necessaria una perquisizione domiciliare nella sua abitazione e in quella del fidanzato. In occasione di questi controlli è stata rinvenuta l'ulteriore sostanza stupefacente. L'ecstasy sequestrato, scrive la Polizia Locale, era "presumibilmente destinato alla vendita illegale".

TRIESTE - Una giovane di 32 anni è stata arrestata dalla Polizia Locale di Trieste dopo essere stata beccata con più di 10 grammi di cocaina, oltre 70 grammi di marijuana e numerose pastiglie di ecstasy. L'episodio è avvenuto sabato 9 luglio, all'uscita di Valmaura della strada statale 202 ex Gvt. La trentadueenne (M.F. queste le iniziali) è stata notata dalla pattuglia a causa della condotta di guida. La giovane, proveniente dalla Slovenia, è stata fermata dopo aver cambiato corsia e velocità senza un apparente motivo. Senza dare nell'occhio, la pattuglia l'ha seguita fino alla destinazione.

In Slovenia per la cocaina, in manette giovane triestina