Fugge al controllo della polizia in borghese ma viene circondato: l'arresto è da film

TRIESTE - Chi l'ha vista l'ha descritta come una scena da film, con un inseguimento in pieno centro tra anziani, turisti e agenti di polizia in borghese ai quattro lati della piazza. Nella mattinata di mercoledì 6 marzo la Squadra mobile della questura di Trieste ha arrestato un ventenne di nazionalità tunisina accusato di maltrattamenti in famiglia. L'arresto, particolarmente scenico e al quale hanno assistito molte persone, è andato in scena in piazza della Borsa poco prima delle 11. Il giovane straniero si trovava in piazza Unità quando è stato fermato per un controllo da un agente in borghese. Dopo l'alt, l'uomo è fuggito dandosela a gambe in direzione di corso Italia. "Polizia, fermatelo" questo l'ordine impartito dall'agente che si è lanciato nell'inseguimento.

La scena da film

Nei pressi del varco della portizza è stato prima raggiunto dall'ombrellata di una signora, poi dal tentativo di sgambetto, andato a vuoto, da parte di un passante. Subito dopo gli è piombato addosso un agente della Mobile che l'ha bloccato, tra gli sguardi attoniti delle persone che si trovavano in piazza in quel momento. Dopo il fermo, a cui hanno partecipato anche gli altri poliziotti presenti sulla scena, è stato arrestato e portato in questura. Da lì, dopo le perquisizioni e i controlli di rito, l'uomo è stato condotto al Centro di permanenza per il rimpatrio di Gradisca d'Isonzo e, dopo l'esecuzione della misura cautelare in carcere (emessa ieri 7 marzo), tradotto nella casa circondariale del capoluogo isontino. Gli episodi contestati erano avvenuti a Muggia nei giorni immediatamente precedenti all'arresto.