Operazione della polizia locale a San Giacomo, un arresto e due denunciati a piede libero

TRIESTE - Sabato 13 aprile 2024 alcuni cittadini si sono rivolti al nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale di Trieste per segnalare che, all'interno del loro condominio in zona Maddalena, una persona aveva suonato alla porta di un altro condomino e lo aveva minacciato con una pistola prima di darsi alla fuga. Il nucleo di polizia giudiziaria e quello interventi speciali hanno iniziato un'attività di indagine che ha portato in poche ore all'identificazione del presunto responsabile, M.K.A. del 1988, senza fissa dimora, e di un suo probabile complice residente in zona. Tuttavia le perquisizioni per rintracciare l'arma utilizzata, anche in diverse abitazioni della zona, non avevano dato riscontro. M.K.A., accompagnato alla caserma San Sebastiano per gli atti di rito, ha negato e non ha fornito indicazioni utili al rintraccio della pistola. Durante la perquisizione personale sono state rinvenute alcune dosi di sostanza stupefacente e un'ingente somma di denaro, probabilmente provento dell'attività di spaccio. Ritenendo plausibile che la pistola potesse essere occultata proprio presso la sua attuale abitazione e non potendosi escludere di trovarvi altra sostanza stupefacente, le indagini sono proseguite dopo aver sentito il Pm di turno, Pietro Montrone. Nel tardo pomeriggio dello stesso giorno i due nuclei della polizia locale hanno fatto irruzione in un appartamento nel rione di San Giacomo, presumibilmente in via dei Giuliani, occupato da M.K.A.. In seguito alla perquisizione locale è stata rinvenuta l'arma probabilmente usata per la minaccia, una fedele riproduzione di una Walter Ppk sia nel peso che nelle dimensioni. Sono state inoltre rinvenute e sequestrate circa 50 cartucce a salve, compatibili con la finta pistola e in grado di riprodurre il rumore di uno sparo. L'uomo è stato quindi denunciato a piede libero per minaccia aggravata. Durante la perquisizione, un coinquilino di M.K.A., tale R.A.F. del 1992, opponeva resistenza tentando di aggredire gli operatori con un coltello da cucina, motivo per cui è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. Durante le perquisizioni effettuate alla ricerca dell'arma, veniva anche trovata e sequestrata una bicicletta a pedalata assistita del valore di diverse migliaia di euro che, da successive indagini, risultava essere stata rubata circa 15 giorni prima. Il detentore, N.S. del 1973, già noto per precedenti reati legati allo spaccio di stupefacenti, è stato denunciato a piede libero per ricettazione. La bicicletta sarà restituita nei prossimi giorni al legittimo proprietario, già informato del ritrovamento.