Aggressione e rapina in piazza Venezia: due arresti e una persona all'ospedale

TRIESTE - Nella notte del 26 luglio la Polizia di Stato di Trieste ha arrestato due cittadini marocchini, di 36 e 27 anni, per il reato di rapina.

I fatti

Il personale della Squadra Volante della Questura di Trieste, a seguito di diverse segnalazioni giunte al numero unico di emergenza 112, è intervenuto in piazza Venezia per un’aggressione a danno di un 40enne tunisino, da parte di due uomini marocchini, successivamente dileguatisi nei pressi della vicina piazza Hortis. Dalle deposizioni raccolte da testimoni, gli agenti sono riusciti a rintracciare gli autori dell’aggressione in Corso Italia, mentre l’aggredito è stato soccorso dai sanitari del 118, stabilizzato e trasportato, in stato di semi coscienza, a Cattinara per essere sottoposto alle necessarie cure del caso. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che i due marocchini, avvicinato il cittadino tunisino, gli hanno strappato di dosso il borsello a tracolla dopo averlo colpito violentemente e ripetutamente, dapprima in piedi e poi a terra, con numerosi calci e diverse gomitate al volto. I due, dopo le formalità di rito espletate presso gli Uffici della Questura e di concerto con il Pubblico Ministero di turno, sono stati condotti alla Casa Circondariale “Ernesto Mari” di Trieste, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.