Rapina in un negozio di articoli da regalo in via del Coroneo, arrestato

TRIESTE - Arrestato dai Carabinieri della stazione di Barcola, in flagranza di reato, un 31enne italiano accusato di rapina ai danni di un esercente cinese del negozio Yomi Lifestyle. L’episodio è avvenuto in Via del Coroneo in piena mattina. Una pattuglia dei Carabinieri, che in quel momento transitava, è stata avvicinata da alcuni passanti che hanno segnalato che era in atto una rapina presso un negozio di articoli da regalo. I militari hanno immobilizzato e tratto in arresto il 31 enne italiano che stava aggredendo il proprietario del negozio afferrandolo al collo per soffocarlo. Questa la dinamica: pare che l’esercente avesse notato l’uomo prelevare della merce per poi riporla all’interno di uno zaino in suo possesso. Alla richiesta di restituzione della merce, l'uomo ha aggredito il negoziante che aveva tentato di fermarlo. All’interno dello zaino i militari oltre a recuperare un caricabatterie e un cavo usb, hanno trovato anche un taglierino e due cacciaviti. Il 31 enne incensurato come disposto dall’Autorità giudiziaria è stato condotto dai Carabinieri al Coroneo.