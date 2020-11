La fuga verso Londra termina in aeroporto: contrabbandiere 35enne dietro le sbarre

Nel pomeriggio dell’8 novembre scorso, durante le operazioni di controllo documentale, personale della Polizia di Frontiera presso l’Aeroporto di Ronchi dei Legionari ha tratto in arresto S.I., cittadino rumeno di 35 anni. Sull’uomo, in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Londra Stansted, pendeva un mandato di cattura internazionale emesso dalle Autorità moldave per frode e contrabbando, con una pena massima prevista di 10 anni di reclusione. Il cittadino rumeno si trova ora associato presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.