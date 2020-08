Li arrestano per aver rubato un cellulare, l'amica ubriaca li difende: denunciata

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Stazione dei Carabinieri di Guardiella ha arrestato qualche giorno fa in flagranza per furto aggravato S.A., 25enne libico e M.A., 31enne marocchino, entrambi pregiudicati. I due, nel cuore della notte, in Corso Saba, sono stati visti dai Carabinieri in quel momento in transito mentre sottraevano un telefono cellulare a un turista austriaco. Le fasi dell’arresto sono divenute piuttosto concitate a seguito dell’intervento di una 26enne marocchina che, in evidente stato di ebbrezza, ha cercato di opporsi all’arresto dei due conoscenti. La giovane è stata deferita in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale e il telefono recuperato e restituito al proprietario. Al termine formalità di rito, gli arrestati sono stati condotti in carcere, a disposizione della Procura della Repubblica di Trieste.