Aggredisce i passanti, poi si scaglia contro auto, motorini e polizia: trentenne in manette

TRIESTE - Nella serata del 6 febbraio la Polizia di Stato ha arrestato, nei pressi di campo San Giacomo, un cittadino italiano di 30 anni residente a Trieste, per i reati di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata. Nello specifico, due equipaggi della Squadra Volante intervenivano a San Giacomo a seguito di numerose segnalazioni sulla linea d’emergenza 112, afferenti un uomo che stava danneggiando diversi mezzi in sosta nonché aggredendo alcuni passanti. Il soggetto, rintracciato nei pressi di via del Rivo grazie alle indicazioni di una testimone, veniva quindi bloccato dal personale operante e fatto salire sull’auto di servizio dopo aver opposto violenta resistenza al controllo e tentato di darsi alla fuga.

Dopo ulteriori accertamenti, gli operatori apprendevano da diverse testimonianze che il soggetto in argomento aveva inoltre scaraventato a terra diversi motocicli e tirato calci vetture in sosta rompendone altresì gli specchietti retrovisori. Sul posto gli agenti formalizzavano dunque denuncia di querela di danneggiamento e, successivamente, acquisivano presso gli uffici della Squadra Volante querela da parte di una donna che, a bordo del proprio scooter in parcheggio, era stata aggredita e scaraventata a terra. L’individuo, dopo le formalità di rito esperite presso gli uffici delle Volanti ed in accordo con la Procura della Repubblica, veniva tratto in arresto ed associato presso il carcere del Coroneo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.