Perseguita giovane da tre anni, 53enne arrestato per stalking

Stalking e atti persecutori nei confronti di una 27enne. Per questo il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento per un uomo di 53 anni di Castel di Casio in provincia di Bologna, arrestato ieri dai carabinieri per l'esecuzione dell'ordinanza di misura cautelare. Lo riporta BolognaToday.

Lo stalker, un operatore scolastico originario di Trieste, ha iniziato a perseguitare la ragazza nel settembre 2019 quando la giovane lavorava in una gelateria del piccolo comune montano. Da subito l'uomo, cliente abituale, si era dimostrato ossessivo inviandole frequenti messaggi e foto tramite i suoi profili social, finché la ragazza non si era trovata costretta a chiudere i suoi account e a denunciare il tutto ai carabinieri.

Dopo la prima denuncia della donna, a seguito della quale il 53enne è stato rinviato a giudizio e il cui processo è tuttora in corso, l’uomo aveva temporaneamente desistito dalla sua attività molesta, fino a quando, lo scorso mese di maggio ha ripreso a cercare la ragazza, rintracciandola inizialmente tramite il suo nuovo profilo Facebook e a luglio seguendola in un bar di Fanano dove si trovava occasionalmente con una sua amica.

Nella circostanza il 53enne è stato tratto in arresto in flagranza di reato e successivamente rimesso in libertà. Nel frattempo il Tribunale di Bologna, su richiesta della locale Procura della Repubblica, territorialmente competente, ha emesso l’ordinanza applicativa del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, eseguita nella giornata di ieri.