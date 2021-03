Evade dai domiciliari cinque volte in due mesi, due nella stessa giornata: in cella 49enne

Esce la mattina, lo arrestano, lo riportano ai domiciliari da dove nel pomeriggio esce di nuovo, per farsi beccare la seconda volta mentre passeggia e concludere la sua giornata in una cella del carcere di via Coroneo. Protagonista dell'episodio un 49enne triestino pregiudicato che nei giorni scorsi è finito nella rete dei carabinieri di via Hermet e della stazione di Portonuovo. Secondo i militari, negli ultimi due mesi il triestino si era reso responsabile di tre fatti analoghi.