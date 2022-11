Allerta meteo, Grado si prepara al maltempo: domani scuole chiuse

Tra precipitazioni, forte vento e alta marea – il picco di 148 centimetri è previsto alle 9 di domattina, 22 novembre – Grado si prepara alla giornata di domani. In vista di quanto sta per arrivare, il sindaco, Claudio Kovatsch, ha emanato un’ordinanza in vigore per l’intera giornata di domani che prevede la chiusura della scuole di ogni ordine e grado, compresi asilo nido comunale e parrocchiale.



Va detto che, in aggiunta, a tutela della pubblica incolumità, è prevista la chiusura dei cimiteri cittadini, degli impianti sportivi a gestione pubblica, ma anche l'interdizione, a persone o mezzi, nei parchi, giardini pubblici e aree giochi e l'interdizione della sosta in permanenza di persone e mezzi lungo le fasce di rispetto di dieci metri dai canali che attraversano Grado e da fronte mare.Per quanto riguarda i varchi videosorvegliati alle aree d’accesso pedonali, fino alle 12 del 23 novembre, saranno aperti. Ciò per consentire ai veicoli in aree più alte della città – la zona della millenaria Basilica è, infatti, la più alta dell’intera zona del centro storico – così da evitare danni. Anche il municipio sarà chiuso garantendo i servizi di emergenza.