Controlli confini, Sap: "Container a Fernetti arrivati dopo oltre un mese"

TRIESTE - Arrivati i "container abitativi" in supporto alla polizia di stato per i controlli ai confini, dopo oltre un mese dalla sospensione di Schengen. Ne dà notizia il Sap in una nota stampa. Permane comunque, per il sindacato, "un grave problema di fondo per quanto riguarda la polizia di frontiera territoriale, che soffre una gravissima carenza di personale e una logistica sottodimensionata negli spazi per le esigenze di questo territorio. La situazione è ulteriormente aggravata dal numero considerevole di autovetture sequestrate (quasi un centinaio) sottratte ai trafficanti di esseri umani che occupano gli spazi della Polizia di Frontiera di Fernetti e che rendono gli spazi ancor più ridotti".

"Fino dall’attivazione della sospensione del trattato di Schengen - spiega il segretario provinciale Lorenzo Tamaro -, il Sap aveva manifestato la sua preoccupazione per il fatto che non era stata predisposta una adeguata logistica necessaria agli operatori di Polizia per poter svolgere il servizio sui valichi con appropriate sicurezze e confort, visto anche il sopraggiungere della stagione invernale".

Dopo aver "sollecitato più volte i dirigenti della frontiera e il questore", il Sap esprime "soddisfazione" per l'arrivo dei container ma ritiene che "si sia impiegato troppo tempo" e specifica che "mancano sempre nell’area destinata ai controlli un’adeguata illuminazione e un maggiore numero di poliziotti aggregati, possibilmente della Polizia di Frontiera per poter garantire un maggiore e migliore controllo del territorio confinario. La chiusura di Schengen è un provvedimento che nessuno si augura venga adottato, ma allo stesso tempo è inevitabile che, pur di garantire la sicurezza nazionale in futuro, possa essere nuovamente utilizzata e decisa in brevissimo tempo".