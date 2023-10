Sospensione Schengen, Sap: "In arrivo oltre 100 operatori, rinforzi senza precedenti"

TRIESTE - "In arrivo a Trieste un numero di rinforzi senza precedenti per ripristinare i controlli alla frontiera: si tratterebbe di 115 agenti di polizia e 20 militari dell'Arma dei Carabinieri”, lo annuncia Lorenzo Tamaro, segretario provinciale del Sap, che definisce la decisione del governo come "la prova di un’attenzione e considerazione del fenomeno e della sua pericolosità che coinvolge il nostro territorio e che non trova riscontri simili nei precedenti governi. Rimane comunque il problema della logistica degli uffici di Polizia che è del tutto inadeguata e che auspichiamo possa anch’essa essere contemplata dall’Esecutivo".

Il numero di agenti in forza sarà quindi superiore a quello attuale ma comunque "minore rispetto a quello del 2007 - spiega Tamaro -, quando ancora c'erano i valichi di confine. Al tempo la polizia di frontiera era composta da 260 operatori, poi il personale è passato a 100 operatori, quando la quota prevista era di 120. Adesso ne arriveranno altri 115, che è un buon segnale, ma siamo comunque al di sotto dei numeri prima del 2007".