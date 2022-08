Ascia, coltelli e pistola carica: gira con un arsenale nello zaino, denunciato

Teneva nello zaino un vero e proprio arsenale con dentro una pistola scacciacani modificata, munizioni, coltelli e un'ascia, ma la Polizia locale lo identifica e lo denuncia. È successo nel primo pomeriggio del quattro agosto in via Molino a Vento a C.C., un 42enne gravato da diversi precedenti. L’uomo è apparso da subito in forte stato di agitazione e all’arrivo degli agenti ha tentato di allontanarsi ed evitare il controllo. Inutili gli inviti a tenere un comportamento non aggressivo: all'ennesimo tentativo di allontanarsi è stato bloccato dagli operatori nonostante opponesse una certa resistenza. Sottoposto al controllo, l’uomo si è dimostrato sempre più irrequieto e ha cercato di distogliere l'attenzione degli operatori dallo zaino che aveva con sé, come se contenesse illecitamente qualcosa.

La successiva perquisizione lo ha confermato: la borsa conteneva una pistola scacciacani Glock con la canna modificata e un proiettile calibro 9 incamerato (ricavato da una munizione a salve con ogiva modificata e in piombo, pronto per essere esploso), due caricatori parzialmente pieni con proiettili calibro 9 a salve modificati con ogive in piombo, un coltello a doppio filo modello militare, un coltello da sopravvivenza, sette coltelli a serramanico, un'ascia di medie dimensioni e numerose scatole di ogive in piombo. Tutto il materiale è stato immediatamente sequestrato. C.C., già gravato da precedenti specifici per detenzione di armi, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illecita di armi e oggetti atti ad offendere.