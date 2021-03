Un giovane talento della scuola edile inaugura una mostra di quadri in sala Fittke

Pag progetto area giovani: presentata la mostra 2000&novecento di Alessandro Ludovisi, allestita in sala Fittke, esito dello stage formativo di Edilmaster – la scuola edile di Trieste. È il primo evento in calendario realizzato nella sala dedicata a promuovere i progetti dei giovani

Presentata stamattina davanti alla sala Fittke la mostra 2000&Novecento di Alessandro Ludovisi, realizzata assieme a Giulia Riccobon e Andrea Sofia Inzirillo, e che rappresenta l’esito dello stage formativo con il PAG Progetto Area Giovani di tre allievi di Edilmaster, la Scuola Edile di Trieste, ente di formazione professionale accreditato presso la Regione Friuli Venezia Giulia.

L'orgoglio dell'assessore

“E’ con grande soddisfazione che inauguriamo la mostra di Alessandro Ludovisi che, grazie alla collaborazione tra PAG e Scuola Edilmaster, ci riempie di orgoglio. Una scuola come la vostra – ha detto De Santis rivolgendosi ai ragazzi – è un vanto per la città perché guarda alla crescita professionale dei giovani impegnati anche, tra le loro attività, in varie opere di rigenerazione urbana. Oggi – ha proseguito l’assessore – è anche l’occasione per inaugurare il primo evento in calendario del “Progetto giovani” attraverso il quale raccoglieremo tutte le proposte che ci perverranno dalle associazioni giovanili che vogliono collaborare con il PAG. Solamente l’anno scorso abbiamo contato più di 1000 interazioni per 11 eventi e auspichiamo di aumentare ancora per dar modo ai ragazzi della nostra città di esprimere le loro passioni specie in un momento così difficile”.

Un percorso ricco di contenuti

La P.O. Giovani, Donatella Rocco ha parlato dell’esito favorevole di un percorso ricco di contenuti e di proposte artistico-culturali nella speranza di realizzare un calendario nutrito di eventi, nonostante le recenti restrizioni anti Covid. “Sono orgoglioso di essere a disposizione di ragazzi così brillanti – ha affermato il direttore della scuola Edilmaster, Walter Lorenzi –, grazie all’intermediazione della Regione FVG mediante un percorso triennale possiamo promuovere talenti come questi. Stiamo andando nella giusta direzione”.

Alessandro Ludovisi, ringraziando tutti coloro che hanno permesso questo progetto, ha precisato che “la mostra porta il titolo ‘2000’ perché sono nato tre anni dopo e ‘900’ in omaggio all’arte avanguardia di quegli anni. Sono felice di poter dare il mio contributo affinché possa essere da stimolo anche ad altri giovani, come lo è stato in passato per grandi artisti”.

Il percorso di progettazione dell'evento è stato l’obiettivo formativo dello stage svolto con il supporto del PAG: dalla selezione delle opere, allo studio della comunicazione dell’evento, alla redazione di testi, fino all’allestimento della Sala Fittke che conferma anche in questo caso tutta la sua potenzialità. La mostra “2000&Novecento” si compone di venti tele realizzate in prevalenza nel 2020 ed è visionabile online. Tutte le informazioni sono reperibili sui siti pag.comune.trieste.it e artefatto.info; verranno inoltre organizzati eventi online sulle pagine Fb e Ig del Progetto Area Giovani.