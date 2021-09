Ascensore guasto con inquilini disabili, Ater: "Problemi con la fabbrica, manca un pezzo di ricambio"

Il presidente di Ater Trieste Riccardo Novacco: "Mi sto confrontando coi miei uffici per torvare una soluzione. Siamo intervenuti più volte, il problema non è una nostra noncuranza"

"Siamo intervenuti più volte ma il problema è a monte: chi si occupa della manutenzione ha ordinato il pezzo di ricambio ma la fabbrica non ce l'ha e non può inviarlo. Mi sto confrontando coi miei uffici per torvare una soluzione" così ha dichiarato il presidente di Ater Trieste Riccardo Novacco, che abbiamo interpellato in merito alla segnalazione pervenutaci dallo stabile di via Ghirlandaio 33. Nel palazzo Ater in questione l'ascensore è guasto da un mese, ma due inquilini sono affetti da disabilità, uno di essi è bisognoso di cure periodiche e dev'essere trasportato a braccia su e giù per le scale dagli operatori del 118.

"I nostri ascensori sono sempre monitorati - ha poi specificato il presidente - a Melara ce ne sono 46, ma nelle ultime due settimane non ne funzionano uno o due e questo ha dato luogo a una baraonda incredibile. I pezzi di ricambio sono stati ordinati, ma i tempi di attesa non derivano da una nostra noncuranza, il problema è che non arriva il pezzo".

Sul caso è intervenuta con una nota stampa anche Samantha Fernandelli, esponente del movimento Futura: "Leggiamo su Trieste Prima la notizia, che ci lascia sgomenti, di un ascensore guasto da un mese in un palazzo Ater in via Ghirlandaio dove abitano due persone disabili. Speriamo che chi è responsabile paghi le conseguenze per aver costretto per un mese due persone disabili a casa proprio nelle giornate più calde di agosto". "Abbiamo visto i vertici dell'Ater gioire su facebook a una falsa ripartenza del tram di Opicina - rincara il candidato sindaco di Futura, Franco Bandelli, che aggiunge: avessero la stessa solerzia a risolvere questi disservizi...".