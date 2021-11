Al via i lavori di asfaltatura in via Brigata Casale e via Zenatti: come cambia la viabilità

Il Comune informa che a partire da oggi, mercoledì 24 novembre – per la durata di 7 giorni consecutivi – si provvederà all’asfaltatura della nuova rotatoria di via Brigata Casale con i relativi provvedimenti di viabilità (vedi ordinanza allegata): l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione (ore 0,00 – 24,00) per tutti i veicoli laddove non già esistente, nell’area dell’incrocio: via Brigata Casale (S.S. 15 Rac.) - via Delle Campanelle - via Monte Sernio - via Monte Lanaro, lungo i primi 70,00 metri circa delle strade ad esso afferenti (ambo i lati); l’istituzione di un restringimento della carreggiata (ore 0,00 – 24,00) lungo la via Brigata Casale (S.S. 15 Rac.), nel tratto indicato al punto precedente - in prossimità dell’intersezione con via Delle Campanelle, via Monte Sernio e via Monte Lanaro - con mantenimento del flusso veicolare su 2 corsie (una per verso di percorrenza) le quali dovranno avere una larghezza minima pari a 3,50 metri; l’istituzione di un - ulteriore - restringimento della carreggiata (esclusivamente dalle ore 8,00 alle ore 18,00) lungo la via Brigata Casale (S.S. 15 Rac.), nel tratto indicato al punto 1. - in prossimità dell’intersezione con via Delle Campanelle, via Monte Sernio e via Monte Lanaro - nel tratto indicato al punto 1., con il mantenimento di 1 corsia di marcia larga almeno 3,50 metri e contestuale istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri; l’istituzione del divieto di transito (esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 16,00 -limitatamente al tempo necessario all’esecuzione dell’asfaltatura dell’anello centrale della rotatoria - per un intervento dalla durata di 1 giorno - prorogabile ad una successiva giornata in caso di avverse condizioni atmosferiche e/o imprevisti) per tutti veicoli lungo via Brigata Casale (S.S. 15 Rac.), nel tratto indicato al punto 1. l’istituzione del divieto di transito (esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 16,00) per tutti veicoli lungo via Delle Campanelle, nel tratto indicato al punto 1.; l’istituzione del divieto di transito (esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 16,00) per tutti veicoli lungo via Monte Sernio, nel tratto indicato al punto 1.; la limitazione della velocità per tutti i veicoli a 30 km./h. nei tratti di tutte carreggiate in prossimità del cantiere; 8) sull’incrocio via Brigata Casale (S.S. 15 Rac.) - via Delle Campanelle - via Monte Sernio - via Monte Lanaro, (ore 0,00 – 24,00): ? la circolazione sarà regolata a rotatoria con senso di marcia antiorario; ? l’istituzione, per i veicoli che dalle strade afferenti si immettono sulla rotatoria, dell’obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito sull’anello della rotatoria; i mezzi in sosta abusiva nelle aree interessate dalla presente ordinanza siano rimossi.

I lavori in via Zenatti

Il Comune informa inoltre che, a partire da lunedì 29 novembre – per la durata di 10 giorni - per consentire i lavori di asfaltatura in via Zenatti sono stati disposti dei provvedimenti di viabilità (vedi ordinanza allegata): l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione (ore 0,00 – 24,00) per tutti i veicoli e laddove non già esistente in via Albino Zenatti, nel tratto di 350 metri circa, compreso tra l'intersezione con via Cesare Rossi e l'intersezione con via Di Giarizzole (ambo i lati); l’istituzione del divieto di transito (ore 0,00 – 24,00) per tutti i veicoli in via Albino Zenatti nel tratto indicato al punto precedente; l’istituzione del limite di velocità di 30 km./h. (ore 0,00 – 24,00) per tutti i veicoli nel tratto indicato al precedente punto 1.; l’introduzione di una deroga a quanto indicato ai punti precedenti a favore dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza, delle forze dell’ordine nonchè dei mezzi impegnati nelle operazioni di cui in premessa; l’introduzione di una deroga a quanto indicato al punto 2. a favore dei mezzi dei frontisti diretti alle proprietà laterali, con esclusione delle aree fisicamente inaccessibili; che i mezzi in sosta abusiva nelle aree interessate dalla presente ordinanza saranno rimossi.