La prima linea di San Patrignano in città, le famiglie triestine che lottano contro la droga

TRIESTE - Nelle viscere delle città esistono luoghi frequentati da comunità di persone che tentano quotidianamente di farsi coraggio lungo una strada difficile come quella della tossicodipendenza. Anche a Trieste il traffico e il consumo di sostanze stupefacenti è considerato un problema non da poco, con il tema della droga finito in quelle classifiche pubblicate ogni anno a livello nazionale. Un mondo sommerso e che non fa sconti a nessuno. Tra le vittime del fenomeno, oltre ai molti giovani che nel capoluogo regionale sperimentano sulla propria pelle il dramma, ci sono le famiglie dei tossicodipendenti. Molto spesso convivono con la sensazione di essere abbandonate dalle istituzioni. Lottano ogni giorno - il più delle volte anche fisicamente - per riuscire a strappare i propri figli dal vortice della droga.

Asfat: chi sono e cosa fanno

In Friuli Venezia Giulia l'Associazione per il sostegno alle famiglie dei tossicodipendenti (A.s.fa.t.) ha tre sedi: Udine, Sacile e dal 2017 una anche nel capoluogo giuliano. A dicembre il sodalizio (che ha sede in via Paisiello 10, nel rione di Poggi) è stato presente con il proprio materiale informativo presso due casette posizionate dal Comune di Trieste in occasione dei mercatini di Natale. L'obiettivo è stato quello di sensibilizzare la cittadinanza e di far avvicinare le famiglie che, nonostante l'evidenza, soffrono in silenzio. "La vergogna è il problema principale" racconta una delle volontarie che tengono in piedi l'associazione. L'associazione sottolinea come nel loro operato non ci sia alcuna intenzione di sostituirsi ai servizi sanitari, ma solo un approccio diverso. Asfat, infatti, rappresenta la prima linea della comunità di San Patrignano sul territorio. "Loro puntano alla risoluzione del problema, il 73 per cento di chi entra lì dentro, a lungo termine ce la fa" raccontano.

Le speranze e i pensieri delle famiglie

Nonostante anche da San Patrignano non si possa ottenere la totale certezza, per le famiglie triestine che seguono Asfat il nodo centrale rimane quello. Prima del 2017 andavano ad Udine. Oggi invece la parrocchia di Madonna del mare, in piazzale Rosmini, offre loro alcuni spazi dove riunirsi. "Ci troviamo ogni lunedì per dure ore. C'è una sala per i ragazzi che desiderano essere aiutati e una sala per i genitori che vogliono sopravvivere a tutto questo, così da aiutare i propri figli". Perché tra le criticità che pesano come macigni c'è "il fatto che quando ti succede una cosa del genere non sai più dove sbattere la testa. Non sai cosa fare, ti rivolgi ai servizi, il ragazzo non vuole essere aiutato e cerchi di fare una serie di cose sbagliate per fare in modo che la cosa non si sappia. Speri che questo figlio non si indebiti, commettendo una serie di reati. In un certo senso continui a galleggiare".

"Ci chiamano anche dalla Croazia"

"Entrare a San Patrignano non è facile - continuano -, bisogna intraprendere un percorso ed essere a zero". Ci vuole lucidità per compiere una scelta consapevole e fare il proprio ingresso in una comunità dove esistono regole ferree. Secondo l'associazione le famiglie di giovani tossicodipendenti sono "tantissime". Non solo a Trieste. "Monfalcone, Udine, ci chiamamo perfino dalla Croazia. E' un fenomeno molto forte, ma anche molto nascosto". Il mondo della tossicodipendenza è radicalmente cambiato nel corso degli anni.

Un problema chiamato cocaina

Oltre alla poliassunzione (assumere diverse sostanze, legali e non, in un mix devastante), uno dei nodi centrali è quello del sommerso, in una società dove la vergogna viene troppo spesso etichettata come l'ammissione di un fallimento. "Una volta il tossico lo vedevi brutto, vestito male, poco curato. Oggi neanche lo riconosci". In città, secondo Asfat (ma anche stando a quanto sostengono gli ambienti investigativi e non), esiste un problema che si chiama cocaina. "Non ti rendi conto, ci sono anche cinquantenni, si fanno due tre volte al mese e poi restano sotto". Sulla vicinanza o meno delle istituzioni, le volontarie rispondono così: "Non abbiamo rapporti, non sapremmo neanche cosa chiedere. Il fatto è che non abbiamo una linea uguale, loro puntano al contenimento del danno, noi a portare i ragazzi in una comunità dove il percorso dura tre quattro anni. Non diciamo che la prima linea sia sbagliata, è solo diversa".

L'ancora di salvezza

Una piccola associazione composta da volontari, i cui numeri delle famiglie che presenziano agli incontri non sono costanti. "Vanno e vengono, una volta sono dieci, l'altra venti, ogni tanto cinque, insomma, sono dati che oscillano. Siamo piccoli. Le famiglie finiscono sul sito di San Patrignano e ci trovano, oppure c'è il classico passaparola". Asfat non ha pubblicità e combatte con gli strumenti e le risorse che le stesse famiglie mettono in campo. "Condividere è già un aiuto - concludono -, ci autofinanziamo. L'unica cosa che chiediamo è di non vergognarsi e di non tenere nascosto il problema perché facendolo emergere ci si può aggrappare ad un'ancora di salvezza".