Asili nido: in arrivo 130 posti in più nel 2024

TRIESTE - Sono circa 130 i nuovi posti negli asili nido previsti per l'anno 2024. Lo ha confermato l'assessore comunale all'educazione Maurizio De Blasio all'indomani dell'approvazione del bilancio comunale, avvenuta la notte scorsa, tra il 18 e il 19 dicembre. L'assessore ha inoltre confermato che, probabilmente, nel 2025, saranno pronti ulteriori 60 posti, per un totale di oltre 180 nel biennio che seguirà. Nel dettaglio, una sessantina di bambini saranno ospitati nel futuro asilo di Roiano e altri 66 a San Giovanni, nel comprensorio dell'ex-caserma Chiarle, abbattuta nel 2020. Il nuovo asilo nido sarà collegato alla vicina scuola materna "Nuova Nuvola Olga". Gli ulteriori 60 posti saranno offerti sempre in questa nuova struttura, ma probabilmente nel 2025. La scorsa estate, per un totale di 1117 domande, il Comune aveva offerto 562 posti liberi nei nidi (circa la metà delle domande). Decisamente migliore la situazione delle scuole per l'infanzia dai 3 ai 6 anni, in cui sono state accolte il 100 per cento delle richieste.

"E' nostro obbiettivo ampliare i posti nido - ha precisato l'assessore De Blasio -, che è un servizio sempre più richiesto, nonostante stiamo affrontando un calo demografico. Bisogna tener conto delle esigenze delle strutture che ospitano questo tipo di attività e anche alla sostenibilità economica, perché questa ci consente di fare investimenti a lungo termine, altrimenti si corre il rischio di fornire qualcosa che non si riesce a sostenere nel tempo. Oltre alle due nuove strutture, si continuerà anche con le convenzioni in strutture private, come è stato anche in passato".