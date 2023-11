Riaperto l'asilo comunale a San Luigi

L’asilo Millebimbi, interessato dai lavori di riparazione dell’impianto di riscaldamento, il cui malfunzionamento ha comportato la chiusura del plesso nei giorni scorsi, riapre da lunedì 13 novembre con le modalità consuete. Queste le parole degli assessori all'Educazione Maurizio De Blasio e ai Lavori pubblici, Elisa Lodi: “Ringraziamo le famiglie per la pazienza e la disponibilità dimostrate e il personale dei dipartimenti Lavori Pubblici ed Educazione per l’impegno e la professionalità messa in campo che hanno consentito di ridurre al minimo il disagio del trasferimento e di restituire ai bambini la loro scuola, in breve tempo”. L'asilo, oltre alle criticità sul fronte del riscaldamento, era stato interessato da una disinfestazione a seguito della presenza di topi, rilevata qualche settimana fa.