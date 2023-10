Nuovo asilo nido a San Giovanni: ospiterà 66 bambini

TRIESTE- Un nuovo ed innovativo asilo nido sorgerà a San Giovanni, in via delle Cave, 4/via delle Docce 15. La costruzione del nuovo edificio è stata presentata venerdì 27 ottobre, nel corso di una conferenza stampa. Presenti tra gli altri il sindaco Roberto Dipiazza e l'assessore ai Lavori pubblici e Grandi Opere, Elisa Lodi. L'edificio sorgerà nel comprensorio dell'ex-caserma Chiarle, abbattuta nel 2020. Il nuovo asilo nido sarà collegato alla vicina scuola materna "Nuova Nuvola Olga". L'opera, il cui costo complessivo è di circa 3 milioni di euro, ha ricevuto un sostanzioso contributo statale e sarà finanziato anche dal Comune. L'appalto per i lavori è stato assegnato alla Ennio Riccesi Holding Srl di Trieste.

Il sindaco Dipiazza ha espresso entusiasmo per la costruzione di un asilo in legno, ecologico e a basso impatto ambientale. "Questo è il domani, così sarà il domani -ha dichiarato il sindaco - E noi lo possiamo vedere già oggi, grazie alle soluzioni innovative adottate, come il recupero delle acque piovane e l’impianto fotovoltaico. Sarà qualcosa di veramente fantastico. Faccio quindi i complimenti ai progettisti e ringrazio la Ditta per questo ottimo lavoro”. "Si tratta di un asilo nido assolutamente innovativo dal punto di vista impiantistico e strutturale - ha aggiunto l'assessore Lodi -, con impianto di riscaldamento a pavimento, climatizzazione, impianto fotovoltaico e struttura in legno che lo pone all’avanguardia. Siamo molto soddisfatti anche perché attraverso quest’opera andremo a soddisfare l’esigenza di asili nido del territorio". L'ing. Roberto Sasco, direttore dei Lavori, ha presentato le caratteristiche tecniche dell'opera, evidenziando la modularità delle strutture, l'attenzione al risparmio energetico e l'accessibilità per persone con disabilità. L'asilo ospiterà 66 bambini e occuperà un'area di circa 9.750 mq, con una superficie totale di 906 mq. Sarà dotato di numerose vetrate, spazi modulari e aree verdi esterne. Il progetto mira a promuovere il risparmio energetico, l'utilizzo di materiali ecologici e la creazione di spazi adeguati alle esigenze didattiche. Tra le altre caratteristiche, l'asilo avrà un impianto fotovoltaico in copertura e un sistema per il riutilizzo delle acque piovane. La conclusione dei lavori è prevista per la prossima estate.