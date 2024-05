Asilo di Roiano, domani presidio di cittadini ed educatrici davanti al palazzo comunale

TRIESTE - Presidio di cittadini ed educatrici domani alle 17.30 in piazza Unità davanti al palazzo comunale in occasione del Consiglio comunale richiesto dalle forze di opposizione per discutere le linee d’indirizzo della giunta in merito alla gestione degli asili comunali. La richiesta di convocazione della massima assise comunale è nata, come evidenziato da Adesso Trieste, "dall’intenzione della maggioranza di concedere la gestione del nuovo asilo nido di Roiano alle imprese private e dimezzare il numero dei posti comunali disponibili per le bambine e i bambini". L'iniziativa del presidio è stata decisa in occasione della scorsa assemblea organizzata a Roiano da Adesso Trieste, lo scorso 22 maggio, presso il teatrino di Via Moreri. In quell'occasione diverse sono state le questioni portate all'attenzione dei consiglieri civici dalle educatrici e dai genitori presenti. "Tutte queste persone avrebbero voluto assistere dal vivo alla discussione in Consiglio comunale – aveva dichiarato Carlo Visintini, consigliere di Adesso Trieste in quarta circoscrizione – e forse è questo uno dei motivi per cui la maggioranza ha deciso di convocarlo da remoto. L’altro motivo, cioè il fatto che alcuni consiglieri sono impegnati nella campagna elettorale delle europee, è altrettanto ingiurioso e irrispettoso della vita delle persone toccate da questa delibera. Ma questo escamotage non terrà le cittadine e i cittadini lontano da palazzo Cheba, che hanno deciso di seguire insieme il Consiglio dandosi appuntamento lunedì in piazza Unità". Domani sempre alle 17.30 è stata indetta anche una conferenza stampa sulla questione a cui parteciperanno i gruppi consiliari del Pd, della Lista Russo - Punto Franco, di Adesso Trieste e del Movimento 5 Stelle.