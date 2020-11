Quarantena obbligatoria? A Duino Aurisina arriva il servizio di asporto rifiuti a domicilio

Dopo la consegna della spesa e dei farmaci, in questo momento delicato per le persone e le famiglie colpite dal Covid-19, il Comune di Duino Aurisina ha deciso di attivare il servizio di asporto rifiuti a domicilio. Chiunque si trovi in quarantena obbligatoria o in isolamento fiduciario senza una rete famigliare di riferimento disponibile, può contattare il numero 040/2017389, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Il Servizio Sociale del Comune di Duino Aurisina assieme all'Isa Ambiente provvederà ad organizzare il servizio.

Come funziona

Il personale Isa recupererà i rifiuti esclusivamente su suolo pubblico (in strada) e non entrerà nelle proprietà private nè all'interno dei condomini. I rifiuti (tutte le tipologie nello stesso sacco dell'indifferenziato) dovranno essere inseriti in doppio sacco chiuso lasciato in strada. Il giro di recupero dei rifiuti verrà fatto il lunedì di ogni settimana.