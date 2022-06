Scuola: assemblea pubblica per riqualificare Da Vinci, Sandrinelli e Carli

Si terrà mercoledì 8 giugno alle 17:30 un'assemblea pubblica convocata dalla quarta e quinta Circoscrizione per la presentazione di un’iniziativa in capo all’Ente di Decentramento Regionale (Edr) di Trieste che in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Trieste e gli uffici preposti del Comune di Trieste ha avviato uno studio per la riqualificazione del complesso scolastico Da Vinci, Sandrinelli, Carli. Inizialmente concentrato sull’edificio dell’ex piscina dell’Istituto, lo studio si è poi allargato all’intero complesso scolastico, nonché al Liceo Oberdan e alle parti limitrofe che si estendono fino al Giardino Basevi.

L’area interessata ricade all’interno della V Circoscrizione e confina con la IV: i due presidenti Michela Novel e Marco Rossetti Cosulich hanno ritenuto opportuno organizzare congiuntamente la seduta, trattandosi di un progetto che riguarda un importante complesso scolastico frequentato da quasi 1500 studenti e 200 insegnanti. A questo primo incontro seguiranno degli altri momenti di confronto con la cittadinanza per la raccolta di eventuali proposte. Interverranno il Commissario Straordinario dell’EDR Paolo Viola e il Direttore del Servizio Tecnico Silvio Pitacco, le dirigenti scolastiche Ariella Bertossi (Istituto Da Vinci, Sandrinelli, Carli) e Cristina Rocco (Liceo Oberdan), Elena Marchigiani, Michele Gammino e Giulia Paron del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Trieste.