Successo per l'assemblea popolare sull'Ex Pavan: oltre 100 persone in sala

TRIESTE - "150 persone hanno gremito ieri sera (venerdì 12 aprile 2024) la sala parrocchiale di San Giacomo Apostolo in via Colombo a Trieste per l’Assemblea popolare sull’Ex Pavan indetta dalla Quinta Circoscrizione", lo riferiscono in una nota il Comitato Insieme per San Giacomo e Campo libero. L'assemblea ha radunato abitanti del rione, attivisti dei comitati, genitori delle tre scuole slovene di via Frausin, insegnanti dell’elementare italiana Duca d’Aosta, consiglieri circoscrizionali e comunali di centro-sinistra tra cui i consiglieri comunali Riccardo Laterza (At) e Alessandra Richetti (M5S) e il segretario provinciale della Cgil Massimo Marega.

I partecipanti hanno espresso la volontà di proseguire la protesta con mezzi pacifici, anche con eventuali azioni legali, per "preservare la salute e la quiete di residenti, alunni e personale scolastico minacciate dai polverosi, rumorosi e pericolosi lavori in corso", oltre a trovare un’area verde che sostituisca provvisoriamente il giardino dell’Ex Pavan, salvare i cinque alberi sani, ripristinare il giardino in cui ora si trovano le macerie e renderlo fruibile le mattine agli alunni delle tre scuole e i pomeriggi, tramite custode, alla cittadinanza. Manifestata anche l'intenzione di estenderlo all’intera area Ex Pavan o a buona parte di questa, crearvi un’area giochi a bassa soglia e impedire la costruzione del previsto impianto sportivo comunale omologato Coni di 15 metri d’altezza con 99 posti a sedere per gli spettatori, scongiurando la realizzazione di un autosilo da 40 stalli sotto i due campetti del ricreatorio Pitteri. Tra gli obbiettivi, anche quello di trovare un sito più idoneo per il futuro impianto sportivo comunale e il connesso parcheggio pertinenziale. Tra i siti proposti il piazzale delle Puglie, la spianata retrostante le scuole Oberdan e da Vinci, lo spiazzo asfaltato dello scalo legnami accanto al supermercato Lidl e altri.

Lunedì 15 aprile a partire dalle ore 20 il consiglio della V Circoscrizione si riunirà nella propria sede di via Modiano 5 (Villa Sartorio) per discutere ed esprimere il parere obbligatorio ma non vincolante sulla proposta di Variante 15 al piano regolatore generale comunale, che prevede l’impianto sportivo all’Ex Pavan, l’autosilo pertinenziale sotto il ricreatorio Pitteri e l’utilizzo del cortile della scuola Duca d’Aosta in orario extra-scolastico. La Presidente Michela Novel ha invitato la cittadinanza a partecipare.

"Abbiamo fortemente voluto questa assemblea per creare un momento di dialogo e trasparenza che finora è mancato - dichiara Barbara Chiarelli, capogruppo di Adesso Trieste in V Circoscrizione - dando all’amministrazione la possibilità di spiegare le ragioni di questo progetto alla cittadinanza, che in queste settimane ha manifestato diverse preoccupazioni. Ma nessuno della Giunta o della maggioranza consiliare di centro-destra si è presentato. Forse perché si tratta di un progetto difficilmente difendibile? In ogni caso Dipiazza, Lodi e tutti gli altri sostenitori della cementificazione di San Giacomo hanno rinunciato all’ennesima occasione per confrontarsi direttamente con chi dovrebbe subire le loro scelte".