Assemblea “contro lo sgombero del Silos”, spunta la proposta di un'occupazione

TRIESTE - Spunta l’opzione dell’occupazione del Silos nell’assemblea pubblica indetta dal gruppo di associazioni del mondo dell’accoglienza che ha organizzato gli ultimi eventi ricreativi nella struttura fatiscente di via Gioia, tra cui Linea d'Ombra e No Name Kitchen. L'incontro si è tenuto oggi, domenica 28 aprile, in largo città di Santos, e ha radunato oltre cento persone tra cui molti attivisti da fuori regione, anche da Firenze, Roma, dal Veneto e dall’Emilia Romagna, intervenuti per discutere quali eventuali forme di protesta mettere in atto contro “l’imminente sgombero del Silos”, che la prefettura ha annunciato alle suddette associazioni.

Nell’assemblea è stato dichiarato che “nell’incontro del 10 aprile la prefettura ha detto che lo sgombero sarebbe avvenuto a breve ed entro il 25 aprile la struttura di Campo Sacro (dove dovrebbero essere ospitati i migranti del Silos dopo lo sgombero, ndr) avrebbe dovuto essere pronta. Tuttavia il 25 aprile è passato, abbiamo sentito delle persone che lavorano lì e ci hanno detto che ci sono ancora lavori in corso all’impianto elettrico, non ancora a quello fognario, che è il più importante”. Nell'incontro in prefettura, hanno dichiarato gli organizzatori dell’evento, “ci hanno detto, con una retorica poco rispettosa, che vogliono salvare queste persone, ma non riusciamo a immaginare uno sgombero che non sia violento”.

Alcuni presenti hanno poi proposto un’occupazione della struttura fatiscente, dove al momento stazionano un centinaio di migranti. Occupazione che, è stato ipotizzato, dovrebbe essere portata avanti non dai migranti stessi ma da “cittadini con documenti, che non rischiano di essere espulsi dall’Italia”, e comunque dovrà essere un'azione “all’interno della legalità”, ad esempio “un’occupazione simbolica, come quella avvenuta per i consultori, in cui non ce ne andremo se non avremo un impegno scritto di qualche tipo da parte delle istituzioni”. Le modalità della protesta saranno comunque definite in successivi incontri.

Intervenuto anche il capogruppo di Adesso Trieste in Consiglio Comunale Riccardo Laterza, che ha ricordato l’esistenza di un’altra struttura in via Gioia, all’ex mercato della stazione, che inizialmente doveva ospitare un centro d’accoglienza e i cui lavori sarebbero già a buon punto. Lavori poi interrotti in seguito alle ultime elezioni e all’insediarsi del Governo Meloni. “Abbiamo chiesto a chi di competenza - ha dichiarato Laterza - di sollecitare un sopralluogo, già un mese fa (il regolamento prevedrebbe un massimo di cinque giorni di attesa) e, se non risponderanno, dimostreremo pubblicamente questa inerzia. Quando ci sarà il sopralluogo, siccome le commissioni sono pubbliche, potremo trasformare quell’occasione in un momento nel quale tutta la cittadinanza potrà fare pressione in modo che quello spazio sia messo a disposizione”.