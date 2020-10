Assembramento e clienti senza mascherine: sanzionato un locale

Sanzionato nella serata di ieri il gestore di un locale per assembramento e clienti privi protezioni. La Questura fa sapere genericamente che il bar in questione si trova in zona ex Ghetto, ossia quella compresa tra Teatro Romano, piazza della Borsa e piazza Unità. In tutto il personale della Divisione Gabinetto e della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura ha controllato 23 locali, i Carabinieri uno. In nessuno degli altri sono state rilevate irregolarità. Le persone controllate dalla totalità delle forze dell'ordine sono state 603.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.