Si assembrano in casa per il “Babbo Natale segreto”: “beccati” 17 studenti

Il rito del Babbo Natale segreto riserva una sorpresa inaspettata: è quanto successo nella serata di ieri, dopo le 21, quando due pattuglie dei Carabinieri di Barcola e del Radiomobile di Aurisina sono intervenute su richiesta di alcuni vicini infastiditi dai rumori di alcuni condomini. I militari hanno scoperto che i condomini particolarmente rumorosi non erano una famiglia di residenti, ma 17 ragazzi, tutti studenti universitari, per la maggioranza triestini che si erano radunati in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina in zona Gretta per la ricorrenza del Babbo Natale segreto. Le due pattuglie di Barcola e del Radiomobile hanno identificato 17 studenti che non hanno saputo giustificare la loro presenza. Sono stati tutti sanzionati per aver violato la normativa anti-Covid 19.