L'assessore Pizzimenti positivo al Covid

Positivo al Covid l'assessore regionale alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti, che si trova ora in quarantena nella sua casa Udine. Non presenterebbe sintomi preoccupanti, e al momento sarebbe l'unico esponente della Giunta regionale ad aver contratto il virus. Partiranno a breve le procedure di traciamento per avvertire le persone con cui l'assessore è venuto a contatto nell'ultimmo periodo.

