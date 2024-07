Maxiemendamento della regione: 67 milioni in assestamento di bilancio, interventi per Wartsila e mareggiate

TRIESTE - Approvato dalla Giunta regionale un maxi pacchetto da 67 milioni di euro nell'assestamento di bilancio, con specifici emendamenti per interventi di difesa della costa triestina dalle mareggiate (due milioni di euro) e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie a servizio dell'area ex Wartsila (15 milioni di euro). Così l'assessore alle finanze Barbara Zilli: "particolare attenzione anche agli investimenti a favore del comparto economico, per i settori delle infrastrutture e dello sport, implementando, al contempo, la risposta alla necessità di sicurezza e alla sanità territoriale. Sono inoltre incrementati di due euro al giorno i contributi per l'abbattimento delle rette delle case di riposo e previsto ulteriori cento posti letto convenzionabili".

Per quanto riguarda il capitolo sicurezza, un pacchetto complessivo di 5 milioni di euro viene trasferito alle Camere di commercio del territorio con un duplice fine: concedere contributi ai gestori dei pubblici esercizi per l'impiego di addetti alla vigilanza presso le aree esterne ai locali e acquistare, o potenziare, impianti di allarme presso gli immobili adibiti ad attività professionali e produttive. Altri 3 milioni di euro (2,4 milioni per il 2024, 600mila per il 2025) serviranno invece ad ampliare la platea di beneficiari del contributo per attrezzature scolastiche anche agli istituti privati, con particolare riferimento agli asili nido.