Celebrato il centenario dell'associazione nazionale Carabinieri di Trieste

TRIESTE - Celebrati ieri i cento anni della sezione dell’Assiciazione nazionale Carabinieri di Trieste. L’associazione è presente in città dal 1924 e, nel 1928 è stata intitolata al brigadiere Giovanni Lanzillotto, medaglia d’argento al valor militare, colpito a morte nel tentativo di arrestare due malviventi che, armati, avevano scatenata una rissa in un pubblico esercizio nei pressi del porto. La cerimonia si è aperta con l’alzabandiera in piazza Unità per poi proseguire con la santa messa presso la chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo. Il clou della celebrazione è avvenuto con la cerimonia alla presenza delle autorità e a cui ha fatto seguito l’esibizione della fanfara dei carabinieri. Rimasta aperta, per tutta la giornata, la mostra di uniforme storiche dell’Arma allestita nella sala regionale con ingresso da riva del Mandracchio.

Galleria fotografico di Giovanni Aiello