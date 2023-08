Assoutenti, nella classifica dei rincari degli hotel Trieste è trentaduesima

TRIESTE - L'aumento delle tariffe delle strutture ricettive è un fenomeno che riguarda anche Trieste. A questo proposito, nella classifica relativa al caro-hotel nella penisola pubblicata da Assoutenti, la sua posizione a livello nazionale è il trentaduesimo posto, registrando un aumento dell'12,6 percento rispetto allo scorso anno. A livello regionale, è la città più cara, seguita da Pordenone, Udine e Gorizia. In testa alla graduatoria dei rincari nelle strutture alberghiere figura Roma, seguita da altre due città turistiche come Genova e Venezia. Ecco dunque la classifica con gli aumenti in percentuale stilata da Assoutenti nel mese di luglio, in base ai rincari annui delle strutture ricettive nelle varie città italiane:

1) Roma +31,3%

2) Genova +31%

3) Venezia +24,7%

4) Milano +24,6%

5) Varese +24,3%

6) Firenze +22,3%

7) Arezzo +21,7%

8) Bologna +21,2%

9) Napoli +20,8%

10) Lucca +20,7%

11) Grosseto +20,4%

12) Brindisi +19,4%

13) Palermo +19,2%

14) Pisa +18,5%

15) Olbia-Tempio +18,1%

16) Verona +17,7%

17) Treviso +17,7%

18) Ravenna +17,6%

19) Reggio Emilia +17,3%

20) Piacenza +17%

21) Brescia +16,8%

22) Sassari +16,5%

23) Padova +16%

24) Belluno +15,7%

25) Campobasso +15,4%

26) Caserta +14,4%

27) Perugia +14,3%

28) Forlì-Cesena +13,5%

29) Lodi +13,1%

30) Como +12,9%

31) Pistoia +12,7%

32) Trieste +12,6%

33) Ferrara +11,3%

34) Imperia +11%

35) Vicenza +10,6%

36) Aosta +10,4%

37) Vercelli +10,2%

38) Siena +10,2%

39) Lecco +10,1%

40) Novara +10%

41) Catania +9,7%

42) Pordenone +9,5%

43) Siracusa +9,5%

44) Ascoli Piceno +8,8%

45) Cagliari +8,8%

46) Udine +8,2%

47) Reggio Calabria +7,7%

48) Alessandria +7,5%

49) Torino +7,4%

50) Bergamo +7,3%

51) Parma +7,2%

52) Catanzaro +7,2%

53) Benevento +7,1%

54) Cremona +6,7%

55) Potenza +6,4%

56) Viterbo +6,1%

57) Messina +6%

58) Gorizia +5,9%

59) Modena +5,9%

60) Ancona +5,8%

61) Pavia +5,5%

62) Rovigo +5,3%

63) Cuneo +4,9%

64) Rimini +4,6%

65) Massa-Carrara +3,5%

66) Bari +3,3%

67) Terni +2,4%

68) Macerata +2,3%

69) Teramo +2%

70) Biella +1,9%

71) Avellino +1,8%

72) Cosenza +1,5%

73) Livorno +1,1%

74) Trapani +0,7%

75) Mantova -0,5%

76) Pescara -0,5%

77) Caltanissetta -9,7%