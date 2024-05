Assume un investigatore per sorvegliare il padre dei figli: “Mi ha maltrattato per anni”

Una madre da anni separata dall’ex compagno e padre dei suoi figli dichiara di aver subito da lui violenze e ricorre al tribunale per ridefinire i termini dell'affidamento dei bambini. Ingaggia anche un investigatore privato per sorvegliare le visite con i minori, anche alla luce di asserite lamentele da parte dei figli stessi. Viene anche disposto dal Tribunale un test tossicologico del capello, esame in cui l’uomo viene trovato positivo alla cocaina.

La storia

Una storia che si verifica al culmine di una lunga e travagliata vicenda, nella quale la donna riferisce un pregresso di condotte aggressive, anche con violenza fisica, subite per anni ma mai denunciate. La signora, stando al suo racconto, avrebbe subìto percosse e spintonamenti, anche in gravidanza, ingiurie e condotte denigratorie, anche davanti ai figli. Situazioni che la donna avrebbe subito nel corso di diversi anni anche se l’ipotesi di maltrattamento non è stata mai accertata in mancanza di una denuncia e quindi di un processo penale. Alla fine dello scorso anno, tuttavia, la signora (assistita dagli avvocati Giovanna Augusta de’Manzano e Chiara Centrone), decide di adire le vie legali e si rivolge al Tribunale civile di Trieste.

Il provvedimento del giudice

A febbraio il giudice limita le visite paterne a due giorni alla settimana, con intervento educativo del servizio sociale in entrambe le case dei genitori, dispone l’esame tossicologico e sente i bambini, uno dei quali dichiara di aver visto il padre ubriaco e conferma di aver assistito a comportamenti pregressi aggressivi nei confronti della madre. I minori esprimono comunque la volontà di non voler perdere i contatti con il padre. Nel frattempo le visite continuano e la donna assume l’investigatore privato, che riferisce condotte potenzialmente pericolose per i bimbi. In particolare, secondo la suddetta relazione, l’uomo avrebbe bevuto abbondantemente (in un caso “oltre un litro di birra”, in un altro “tre cocktail in un’ora” e, qualche giorno dopo, “diversi calici di vino, uno shottino e altre birre”) in presenza dei minori e fumato vicino a loro. In due casi l’uomo si sarebbe poi messo alla guida in stato di ebbrezza anche senza allacciare ai bambini le cinture ed effettuando manovre non consentite, tra cui una “pericolosa inversione a U”. A fine aprile arrivano gli esiti dell’esame tossicologico del capello (disposto a fine febbraio dallo stesso giudice), sulla madre e sul padre, dove la prima risulta “pulita” e il secondo, come anticipato, positivo alla cocaina.

Le richieste degli avvocati

Gli avvocati della donna hanno così chiesto al giudice di intervenire e revocare il provvedimento di fine febbraio, disponendo che le visite si svolgano in forma solo protetta, alla vigilanza costante degli assistenti sociali, avviando per il padre un percorso di recupero dalle dipendenze e, in base a questo, decidere in merito alla ripresa delle visite libere. Il giudice ha dichiarato che si esprimerà in sede di udienza, già fissata precedentemente, a fine maggio. Per ora quindi i figli vedranno il padre esattamente come prima. Così commentano gli avvocati Centrone e de'Manzano: "La valutazione del rischio nella frequentazione del genitore che presenta criticità è fondamentale per evitare che la bi­genitorialità diventi un dogma. La costosa attività investigativa privata ha confermato la fondatezza della narrativa di madre e figli".

In merito ai maltrattamenti riferiti dalla donna, l’avvocato Marika Zanette, che assiste il padre, dichiara “Sono asserzioni al vaglio degli inquirenti, non è stato accertato nulla, c’è un tribunale civile che farà le opportune valutazioni e accertamenti e al momento non impedisce le visite del padre con i figli, seppur con comportamenti fortemente limitativi. Intanto la madre si è fatta giustizia da sé per un periodo di tre settimane disattendendo le disposizioni del giudice e non facendo vedere i figli al mio cliente”. In merito alla relazione dell’investigatore privato, l’avvocato dichiara: “Non mi risulta che il signore sia stato sottoposto a un test alcolimetrico da parte delle forze dell’ordine, anche qui si parla di asserzioni da parte di un soggetto che non mi risulta titolato a pronunciarle. Abbiamo grande fiducia nella giustizia e speriamo che un padre possa fare il padre senza essere ostacolato su semplici dichiarazioni prive di un riscontro probatorio al momento”.